Disagi per gli utenti, il primo cittadino si mobilita

BADIA POLESINE (RO) – Con una lettera aperta al sindaco Giovanni Rossi, del 20 maggio scorso, il gruppo di minoranza di “Adesso Badia” aveva chiesto al primo cittadino di farsi portavoce, presso gli Enti preposti, delle richieste dei cittadini per ottenere risposte ad alcune criticità emerse al Punto Sanità e all’Ufficio Postale cittadino.

Il Sindaco, condividendo la proposta, ha subito contattato il direttore dell’Ulss 5 Antonio Compostella per il punto sanità e il responsabile Marco Giannelli Savastano per l’ufficio postale, in entrambi i casi ricevendo risposte informali rassicuranti, ma aspetterà le note ufficiali prima di rispondere in aula al gruppo di minoranza. Per quanto riguarda la riqualificazione del Punto sanità, il direttore generale ha confermato che il progetto, che ammonta a 4 milioni di euro, è stato approvato, mentre per quanto riguarda le poste, il Sindaco avrebbe ricevuto rassicurazione sull’imminente conclusione dei lavori in corso nella sede di via Estensi e l’intenzione parrebbe quella di riaprire nella prima decade di giugno.

Nella lettera a firma di Idana Casarotto, Sara Quaglia e Mauro Toso, il gruppo di “Adesso Badia”, segnalava infatti al Sindaco le criticità emerse quotidianamente nei due servizi, disagi aumentati con le riaperture previste nella Fase 2. In particolare la lettera poneva rilevava che la trasformazione dell'Ospedale di Trecenta in Ospedale Covid-19, comportando il rapido trasferimento di molti servizi sanitari al Punto Sanità di Badia, ha visto aumentare l’afflusso di utenti evidenziando le carenze igienico-strutturali dell’edificio posto sull’Adigetto, con l’urgente necessità di interventi che permettano agli utenti (soprattutto per fragili, immunodepressi e donne incinte) e al personale sanitario di ricevere e fornire prestazioni in sicurezza.

Analogamente la lettera ha posto in luce come, nelle ultime due settimane, siano aumentati i disagi per l’accesso ai servizi dell’ufficio postale del centro città, peggiorati anche dal fatto che lo sportello automatico è fuori servizio. Oggi gli uffici sono ospitati, con ovvie limitazioni spaziali, in un prefabbricato, in attesa dell’ultimazione dei lavori nella sede principale. In questo caso Adesso Badia, citando l’esempio di Lendinara, fra le soluzioni possibili per ridurre la congestione del mattino, suggerisce l’apertura pomeridiana dell’ufficio (almeno due volte la settimana) e l’adozione all’esterno del prefabbricato di un monitor che segnali i turni di accesso.

Dunque, l’invito rivolto al primo cittadino di occuparsi dei due servizi, anche se “ … non sono di Sua diretta competenza ma per i quali il Suo interessamento e la Sua voce possono fare la differenza”, in attesa di una risposta formale in aula consiliare, parrebbe essere stato raccolto.

Per la cronaca, la lettera, concludeva con la promessa dell’appoggio di Adesso Badia alle iniziative proposte al Sindaco.

Ugo Mariano Brasioli