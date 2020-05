Proseguono i controlli della Polizia locale

OCCHIOBELLO (RO) - Proseguono i controlli mirati del corpo di Polizia locale, intensificati durante l’emergenza. Dall’11 marzo al 24 maggio, sono state 1069 le persone controllate, 2276 le verifiche in esercizi commerciali (verifica giornaliera delle chiusure se imposte, rispetto prescrizioni di esercizio, ecc.), 150 le pattuglie impiegate, 294 gli agenti in servizi esterni di ordine pubblico e 1176 le ore di servizio svolto.

Per quanto riguarda le violazioni accertate, 3 persone denunciate ex art. 650 codice penale, una persona denunciata ex art. 495 codice penale, una persona denunciata art. 651 codice penale, 57 persone sanzionate ex art. 4 c.1 D.L. 25/03/20 n. 19, 2 attività commerciali sanzionate per ordinanza 37 Regione Veneto.

Rimane obbligatorio, per chiunque si rechi al di fuori della propria abitazione, l’uso della mascherina o di altra protezione delle vie respiratorie, l’igienizzazione delle mani e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e di due metri nell’esercizio dell’attività sportiva.