6 nuovi positivi in Veneto di cui nessun polesano. Verso il Covid free

ROVIGO - Nessun positivo in Polesine tra i 6 nuovi positivi al Coronavirus in Veneto del 27 maggio. I positivi in Polesine rimangono 14 (10 agli Istituti Polesani, 2 a Fratta Polesine, più 2 operatori:1 agli Istituti Polesani e 1 a Villa Tamerici). Da inizio pandemia le positività al Covid-19 riscontrate sono 449, 4 i ricoverati in area Covid a Trecenta, una guarigione che porta il totale a 271 guariti in Polesine da inizio epidemia.

A livello Veneto, il report di Azienda Zero registra una sola vittima negli ospedali veneti, all'azienda ospedaliera dell'Università di Padova. Nessun morto tra i ricoverati nelle strutture territoriali. Il totale dei decessi negli ospedali ed extra ospedale è di 1.895 dall'inizio della crisi il 21 febbraio scorso. I ricoverati in tutta la Regione (positivi e negativizzati) continuano a scendere e sono 439 (-38), di cui 36 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare rimangono 2245 persone, 63 in meno rispetto a ieri. In totale i positivi sono 19.113 (6 in più rispetto a ieri).

Ritornando in Polesine i tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 26.767. Le persone sottoposte a tampone sono 16.721. Ieri, 26 maggio 2020, sono state erogate un totale di 7626 prestazioni. Il Centro unico di Prenotazione ha ricevuto, ieri 26 maggio, circa 5500 chiamate, un numero ancora elevato.