Un podio che vale 500 euro [VIDEO]

ROVIGO - Grande soddisfazione al Liceo Paleocapa per il nuovo prestigioso riconoscimento. L’istituto rodigino si è infatti piazzato al primo posto della sezione “Musica” per la categoria scuole superiori di secondo grado nel Concorso della Regione Veneto "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale Veneto", alla nona edizione, con il video musicale “Polesine: Tera e Aqua”, interpretato e realizzato dal coro della Joska, la formazione corale del Liceo scientifico, che lo scorso anno ha raggiunto il venticinquesimo. Già affermatosi altre volte nell’importante concorso regionale, quest’anno il Paleocapa si è aggiudicato il podio con un premio di 500 euro proponendo un video musicale attualizzato della nota canzone “Polesine”, scritta da Gigi Fossati nel 1951 in occasione della Grande Alluvione del ’51, poi musicata da grandi musicisti come Sergio Liberovici e Giorgio Vacchi e più volte ripresa da vari artisti e formazioni corali, per la sua suggestiva emotività, ma soprattutto perché ben identifica il nostro territorio, da sempre frutto di un singolare connubio terracqueo che, se un tempo è stato nemico all’uomo, oggi i suoi operosi abitanti ne hanno fatto una preziosa risorsa.





"La vita in Polesine e il duro lavoro nei campi decritti nella canzone appartengono al passato, perché il tempo è come i nostri fiumi, l'Adige, il Canal Bianco, il Po: scorre e non si può pensare di fermarlo – ha spiegato Marco Zanella, direttore della Joska -. Noi crediamo che le tradizioni non siano l'adorazione delle ceneri, piuttosto la preservazione della fiamma: nella nostra nuova armonizzazione abbiamo voluto mantenere il significato originario del componimento cambiando però la musica e adattandola a quelli che sono i gusti e il sentire del 2020". “Il componimento “Polesine” è, per la verità, uno dei cavalli di battaglia del coro della Joska e del suo ricco repertorio popolare – ha aggiunto la docente referente del progetto Rosanna Beccari -, ma di esso, oltre ad un doveroso omaggio alle tradizioni storiche del nostro territorio ed all’esempio sempre valido della forza di noi Veneti, com’è stato ricordato nel corso della premiazione dall’assessore regionale all’Identità veneta Cristiano Corazzari [n.d.r. rifacendosi, nella cerimonia in video diretta del 25 maggio, all’esempio veneto nella lotta al Coronavirus], ci piaceva anche il testo in lingua veneta, una lingua della più longeva Repubblica dell’umanità, fatta di tanti idiomi e dialetti locali, parlata da 7 abitanti su 10 della Regione, ovvero da circa 3 milioni di persone (senza considerare le numerose comunità in tutto il mondo), recentemente riconosciuta dal Consiglio Regionale un patrimonio culturale da tutelare, valorizzare e promuovere”. “Basti ricordare – ha precisato l’insegnante - che molte parole sono nate dalla lingua veneta: dal famoso “ciao”, ormai internazionale, al più tristemente attuale “quarantena”, così come tutta la normativa sanitaria della Repubblica Serenissima, che ha molto da insegnare anche nella gestione dell’emergenza odierna”. Perfettamente in linea, dunque, con la mission dell’importante concorso regionale. Il dirigente scolastico Cristina Gazzieri si è congratulata con studenti e docenti. Il video è diponibile su Youtube al link: https://www.youtube.com/watch?v=D4PcXTORhEQ