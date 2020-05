Ripartono i lavori d'asfaltatura ad Adria il 3 giugno

ADRIA (Rovigo) - Ripartiranno il prossimo 3 giugno i lavori di ripristino del manto stradale nei tratti più critici di alcune strade del territorio adriese. Per questo motivo si invitano i cittadini a guidare con attenzione nel rispetto delle regole al codice della strada e ad essere prudenti soprattutto in prossimità dei cantieri dei lavori in corso.Gli interventi, effettuati dalla ditta Florovivaismo di Massimo Tasso di San Bellino (Ro) consentiranno il transito ai soli residenti, frontisti e ai mezzi di soccorso, durante i lavori di via Curicchi, nel tratto compreso tra l’incrocio della Sp33 con via Gramsci di Bottrighe. I lavori dovrebbero concludersi, salvo imprevisti, per il 19 giugno prossimo.