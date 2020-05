14 settimane di basket per i bimbi al Pattinodromo

ROVIGO - Dopo oltre due mesi di inattività c’è la necessità di ripartire, di dare un sostegno alle famiglie, di ricreare un tessuto sociale parzialmente compromesso dal lockdown. Lo sport ha assorbito il colpo e cerca di rialzarsi, lo fa con una serie di iniziative, quella proposta dalla Rhodigium basket della presidentessa Maria Paola Galasso, in collaborazione con lo Skating club Rovigo, era già in cantiere prima dell’emergenza Covid-19, ma ora assume un valore assoluto in questo momento.

Un servizio alla collettività, ai bambini che vogliono fare sport, alle famiglie che hanno la possibilità di accompagnarli anche prima dell’orario stabilito (8-13), per poi tornare a riprenderli senza preoccuparsi, lo staff farà di tutto per venire incontro alle esigenze dei genitori attendendoli anche dopo la fine dell’attività.

Si chiama time out, è l’animazione estiva della palla a spicchi, si terrà al Pattinodromo delle Rose all’aria aperta, secondo rigorosi protocolli dettate dalla Regione Veneto e dalla Federazione Italiana Pallacanestro. 14 settimane, dall’8 giugno fino all’11 settembre, un’Estate per far divertire i ragazzi, quelli più giovani (fino ai nati 2006), coloro che hanno risentito maggiormente di uno stop forzato. Invece per i più grandi della Rhodigium si apriranno le porte della struttura della Parenzo, per riprendere confidenza con il canestro.

A presentare l’animazione estiva rossoblù al Pattinodromo, il padrone di casa, il vice presidente dello Skating club Rovigo, Paolo Ponzetti, la presidente della Rhodigium basket, Maria Paola Galasso, Giulia Pegoraro, atleta di spicco della società e istruttrice ed allenatrice laureata in Scienze Motorie, e Gustavo De Filippo, responsabile del Minibasket.

“C’è un’emergenza educativa - ha sottolineato la presidente Galasso - abbiamo pensato di ripartire con i centri sportivi, all’aperto potremo farlo in tutta sicurezza. Abbiamo già fatto due incontri specifici, anche dal punto di vista medico, manca l’ultimo perché abbiamo aspettato le linee guida per riprendere l’attività. Il direttivo si è preso la responsabilità, consapevole di questa scelta, in un momento storico in cui qualcuno deve fare un passo in avanti per compattare il tessuto sociale”.

Protocolli rigidi, un solo ingresso, una sola uscita, i genitori non possono entrare, ai bambini verrà misurata la temperatura, se febbricitanti verranno rimandati a casa. Si comincia alle 8 e si finisce all 13, ma 45 minuti prima, e dopo, ci sarà sempre qualcuno dello staff in caso di necessità.

“Con la Rhodigium già avevano già collaborato - ha sottolineato Ponzetti - abbiamo appena ultimato l’intervento sulla pista, l’impianto non è stato pensato solo per le rotelle, ma per tutto quello che può ospitare 15 mila metri quadrati, Gli spogliatoi sono omologati dal Coni, c’è tutto quello che serve, ed apriremo anche la sera per la città, per quello che vogliamo chiamare il giardino delle rose. Sarà aperto a tutti anche solo per mangiare un gelato”.

Tutti i pomeriggi verrà fatta la sanificazione dell’impianto, i bimbi saranno divisi per gruppi, l’istruttore sarà sempre lo stesso.

“Le linee guida cambiano in corso d’opera - ha evidenziato Giulia Pegoraro - avevamo previsto anche di far indossare la mascherina quando i ragazzi non sono sotto sforzo (da lunedì in Veneto non è più obbligatoria se si mantengono le distanze), ringrazio i miei colleghi per la grande disponibilità, sono certa che riusciremo ad offrire quello di cui i bambini hanno bisogno”. Il costo per settimana è di 40 euro, ma scende a seconda della durata, per il mese di giugno c’è già quasi il sold out.

Giorgio Achilli