Inaugurato il parco giochi ecosostenibile

ALBARELLA (RO) - Un weekend che segna l’inizio dell’estate quello che si sta vivendo all’Isola di Albarella. Da sabato 30 maggio, infatti, la spiaggia del centro sportivo ha riaperto i battenti, fornendo lettini e ombrelloni con spazi addirittura superiori a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza sanitaria. Una finestra esclusiva su una spiaggia che anche quest’anno ha ricevuto il riconoscimento di Bandiera Blu.

Grande novità di questo fine settimana, poi, il taglio del nastro del parco giochi ecosostenbile AlbarellaLand. Da sabato mattina, infatti, tutti i bambini e le loro famiglie potranno godersi le sei attrazioni inserite tra le dune e le valli dell'Isola, tutte realizzate con materiale naturale (legno, corda…etc), e potranno arrampicarsi, dondolare, scivolare, nascondersi, rincorrersi. Il progetto è un ulteriore passo avanti della più ampia riprogettazione dell'Isola di Albarella, “Immersi nella natura”, realizzata dallo studio Coloco di Parigi, che prevede una serie di interventi per riqualificare il patrimonio naturale e ambientale dell’Isola, attraverso una concezione contemporanea del paesaggio e una nuova visione urbanistica. “Ci tenevamo particolarmente che le famiglie dell’Isola potessero tornare presto ad Albarella – spiega Mauro Rosatti, direttore generale di Albarella -. Ci siamo preparati a lungo per accoglierle in sicurezza continuando più di sempre la cura della nostra Isola. Per questo, appena abbiamo ricevuto l’ordinanza della Regione Veneto sulla riapertura delle aree giochi, ci siamo affrettati per attuare tutte le misure in essa contenute e poter far godere alle famiglie e ai bambini questo bellissimo parco avventura”.

Non solo. Sempre da questo sabato ha riaperto anche il servizio ristorante del Centro Sportivo dell’Isola di Albarella, unico ristorante affacciato sul mare, che per l’ora di pranzo propone il Self Service, completamente a norma di sicurezza, e per la sera il menù alla carta. Sono riprese poi le attività di animazione sportiva. La mattina e il pomeriggio dei prossimi fine settimana si potranno seguire le lezioni di fitness realizzate dal trainer professionista Angelo Festa, coadiuvato da un nuovo arrivo: il box funzionale Triform, che permetterà in varie postazioni l’allenamento attraverso rack, sbarre, kettlebell, bilancieri e corde. Si ricorda che per motivi di sicurezza e precauzione sul distanziamento, ogni lezione va anticipatamente prenotata in quanto il numero è chiuso, chiamando il 366.6437985.