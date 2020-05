Quando non c'è più niente da fare: l'importanza di tenere una mano

ROVIGO -, gestendo a domicilio situazioni complesse in ambito clinico e psico-sociale, al di fuori del contesto ospedaliero.Non hanno smesso una sola giornata di recarsi a casa dei propriperché toccati da patologie oncologiche e oncoematologiche. Nonostante l’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione dell’epidemia da Coronavirus abbia imposto, in tempi rapidissimi, la riorganizzazione di servizi, di percorsi e di modalità assistenziali del sistema sanitario regionale.La peculiarità delle Cure Palliative sta proprio nella capacità di scambiare quotidianamente le informazioni relative alla stato di salute dei pazienti assistiti, tra medici palliativisti, medici di medicina generale e infermieri affinché le cure domiciliari siano adeguate alle mutevoli condizioni cliniche dei malati e finalizzate al raggiungimento della migliore qualità di vita. Così anche la frequenza degli accessi domiciliari varia in funzione dei bisogni assistenziali: maggiore è il bisogno di aiuto, più è frequente l’accesso degli operatori sanitari fino a divenire quotidiano.In un momento in cui la pandemia ha costretto molte famiglie all’isolamento ed al distanziamento sociale, è ancora più indispensabile lo sforzo del servizio nel garantire il tLa rete delle cure palliative aziendale è completata dall’Hospice Casa del Vento Rosa di Lendinara dotato di 10 posti letto, dedicato ai pazienti più gravi o per i quali l’assenza di un nucleo familiare non permette di sostenere un’adeguata assistenza domiciliare.“La cronicità è un tema di grande interesse per il Ssn in quanto è anch’essa un’epidemia ormai duratura, cheLe reti di Cure palliative nel Veneto, che si occupano della cronicità avanzata e del fine vita, sono in via di consolidamento e di ulteriore sviluppo. Le linee di indirizzo allegate alla delibera, elaborate dal coordinamento regionale di Cure palliative prevedono l’allargamento delle cure palliative a tutti i pazienti con malattie croniche avanzate, oncologiche e non, nelle fasi precoci di malattia. E’ necessario che tale modello, vantaggioso sia per i malati, in termini di qualità delle cure, che per le aziende sanitarie, in termini di sostenibilità economica, venga implementato in modo omogeneo in tutto il Veneto”.