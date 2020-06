Il ricordo di Fortunato Dalla Vecchia è grande nei tifosi adriesi

ADRIA (Rovigo) - Nella giornata di ieri 31 maggio, sono state tante le persone che hanno ricordato Fortunato Dalla Vecchia, deceduto proprio domenica 31 maggio, ma che da sempre ha dato tanto non solo al comune di Adria, di cui è stato dipendente, ma soprattutto alla sua amata Adriese, di cui è sempre stato un tifoso sfegatata e positivo sempre e comunque ( LEGGI ARTICOLO ).Poi c'è il pensiero dell'ex presidente granata: "Quante trasferte fatte con Fortunato, mi ricordo soprattutto quando eravamo nel girone D si serie D, nel quale abbiamo fatto tante trasferte in Toscana ed Emilia Romagna; un vero divertimento con lui e un vero tifoso granata, il suo cuore batteva solo per la sua "amata"; un tifo d'altri tempi, difficile da trovare ancora, dato che comunque andava lui aveva sempre una buona parola".Infine è un altro amico di lunga data,, che commenta: "Persona generosa, sempre disponibile e mai scontata; un uomo che ha fatto tanto per tutti e non si è mai tirato indietro, ci mancherà, mancherà il suo tifo e la sua voglia di essere sempre allo stadio Luigi Bettinazzi per la consueta partita della domenica pomeriggio".