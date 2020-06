Ripartenza, ma in sicurezza, una nuova fiammata del virus avrebbe conseguenze disastrose

ROVIGO - “Nella cosiddetta fase di riavvio della nostra economia, anche locale, sembra emergere la voglia, anche ideologica, di riproporre vecchie ricette già dimostratesi inadeguate nel post crisi del 2009 e protrattasi per anni pur essendo di portata certamente inferiore rispetto a quella attuale legata all’emergenza Covid-19.

Importante premettere che la priorità - evidenzia Pieralberto Colombo – segretario generale Cgil Rovigo - pur in una fase di calo dei contagi, deve rimanere la tutela della salute anche nei luoghi di lavoro con la attenta applicazione dei protocolli sottoscritti a marzo ed aprile scorsi, sia per ovvie ragioni di natura sanitaria sia perché una nuova fiammata del virus avrebbe conseguenze ancor più disastrose in termini economico-sociali”.

I primi segnali però su come nei prossimi mesi ed anni si può favorire la ripresa per certi versi preoccupano. “Pochi giorni fa in molti quotidiani sono apparse le dichiarazioni dell’Assessore al Lavoro della Regione Veneto, Ente che dovrà avere un ruolo importante in tema di politiche che facilitino la ripresa. Tutto sembra dover essere affidato al mercato (che negli anni scorsi ha prodotto però anche la corsa al ribasso in termini di salari e diritti, la corsa alla delocalizzazione ed alle esternalizzazioni, agli appalti e subappalti, frantumando e precarizzando il lavoro e producendo ancor più diseguaglianze) ed alle sole imprese e molto poco si parla di valorizzare il lavoro, anche pubblico, (fatta salva la citazione sul ruolo decisivo della formazione) la cui importanza è apparsa con chiarezza durante l’attuale crisi e neppure nessun cenno si fa ad una vera lotta all’evasione fiscale per recuperare risorse economiche dovute”.

“In particolare a dir poco incomprensibile è apparsa la dichiarazione riguardante lavoratori che rifiuterebbero di tornare al lavoro - sottolinea Pieralberto Colombo - perché vogliono rimanere a casa a godere degli ammortizzatori sociali. Come Organizzazioni Sindacali abbiamo persino ricevute varie telefonate da parte di lavoratori davvero dispiaciuti o arrabbiati per tale dichiarazione ed una delle ragioni che mi spingono a scrivere. Capisco voler trovare argomenti politici per criticare il Governo facendo passare tutto per assistenzialismo (ma ricordo la fase di crisi terribile in cui siamo precipitati e senza interventi di tale natura il disastro sarebbe stato completo, perciò bene che siano stati emessi) mami permetto di sottolineare, come ci hanno detto i lavoratori, che stare in cassa integrazione non solo è estremamente penalizzante da un punto di vista economico, ancor più se in famiglie a mono reddito o con marito e moglie entrambi in cig, ma anche difficile psicologicamente. Altro che stare a casa a godere degli ammortizzatori! AL contrario, la discussione che in questi ultimi giorni si è aperta in parecchie Aziende è per il rispetto della corretta rotazione tra chi è in cassa integrazione e chi deve rientrare al lavoro, a parità di mansioni, perché i lavoratori vogliono riprendere a dare il proprio contributo lavorando e recuperando il proprio reddito.

“A questi segnali si aggiunga la posizione di Confindustria attraverso il neo-presidente, subito ripresa a livello territoriale, per cui per una ripresa efficace bisogna anche mettere in discussione l’attuale funzione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, per puntare alla contrattazione aziendale più legata alla produttività. Di nuovo vecchie ricette che vedono nella compressione di salari e diritti generali, sanciti nei CCNL, la modalità per consentire alle imprese di competere. Basterebbe invece ricordare che il CCNL garantisce tutti i lavoratori e le lavoratrici di qualsiasi Azienda, mentre si finge di dimenticare che i contratti aziendali di secondo livello esistono in neppure il 30% delle Aziende e sono concentrati per lo più nella grande impresa, mentre in quelle medio-piccole le resistenze alla contrattazione di secondo livello sono molto forti sul versante datoriale. Ed anche nel nostro Territorio la media complessiva di addetti per impresa è di poco superiore alle 3 unità. Si aumenterebbero perciò le differenze tra lavoratori, che finirebbero per essere gli unici a pagare, e di certo non si aiuterebbe la ripresa dei consumi interni che già stagnavano in epoca pre Covid-19”.

“Ultima ma non ultima la questione della sicurezza, oltre ai protocolli Covid-19. Solo pochi giorni dopo la “riapertura” generalizzata del 18 maggio scorso si sono susseguiti vari incidenti su lavoro: il grave incendio nell’Azienda di Marghera che ha coinvolto lavoratori degli appalti, l’incendio fortunatamente senza conseguenze nell’Azienda del settore gomma-plastica vicino a Rovigo e purtroppo la morte su lavoro del lavoratore di Porto Tolle che stava lavorando presso una Ditta della Provincia di Ferrara. Non dimentichiamo che il problema della sicurezza sul lavoro era un problema già prima dell’emergenza sanitaria che ci ha travolto, con gli Enti preposti alla vigilanza – ancor prima della repressione – spesso in sotto organico. Qui non vorremmo che il segnale fosse che siccome bisogna ripartire a tutta, sulla sicurezza si possono trovare da parte di tutti delle scorciatoie e qualcosa si può sacrificare; dovrà invece essere esattamente l’opposto … mai più come prima”.

“Segnali dunque che preoccupano - commenta Pieralberto Colombo – segretario generale Cgil Rovigo - quando invece bisognerebbe trovare un denominatore comune, per fare sistema, favorendo una ripresa efficace che non lasci ancor più indietro nessuno. Fatta pertanto di investimenti pubblici e privati in infrastrutture materiale ed immateriali, di politiche industrial vere in cui vi sia un chiaro governo anche pubblico, di innovazione che guardi al futuro, di valorizzazione del capitale umano, anche attraverso la formazione ed istruzione, e del lavoro non di sua svalutazione per stare sul mercato, di transizione energetica ed ambientale, di economia circolare anche in termini di riutilizzo di siti dismessi e non di altra occupazione di suolo con nuovi siti e di filiere che valorizzino le vocazioni territoriali e che ci facciano uscire, in alcuni ambiti, dalla logica di “terzisti” di alcuni grandi Paesi del nord Europa in particolare.

A meno che non vi sia qualcuno che per trarre profitto economico oppure potere politico diretto o indiretto non abbia interesse a coltivare le diseguaglianze ed i conseguenti malumori di parte del nostro tessuto sociale”.