Centro estivo per i bambini e i ragazzi nelle aree verdi del Comune

VILLANOVA DEL GHEBBO (RO) - Si parte per organizzare il Centro Estivo 2020 del comune di Villanova del Ghebbo. L'amministrazione comunale sta cercando di cooperare con le associazioni, cooperative presenti ed attive sul territorio per riuscire ad organizzare un servizio per le famiglie al fine della conciliazione dei tempi del lavoro e con quelli della famiglia. Soprattutto in piena emergenza Covid-19 la sensibilità di tutti è orientata a garantire il servizio nella massima sicurezza possibile dotando il territorio di strumenti di sanificazione a raggi UV.

E' stato di fatto pubblicato l'invito a collaborare per la predisposizione id un progetto che rispetti le norme dell’Allegato 8 del Dpcm 17 maggio 2020 e l’ordinanza della Regione Veneto n. 50 del 23 maggio 2020, dove sono previste le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ad oggi vi sono già delle manifestazioni di interesse da parte di un buon numero di famiglie, a cui l'amministrazione vuole dare risposte cercando di conciliare le ragioni del portafoglio con quelli della sicurezza sanitaria.

L'idea è di voler sfruttare le aree comunali all'aperto con possibilità di ricovero immediato in caso di mal tempo e di necessità. Area verde del palazzetto dello sport, del campo sportivo, del circolo sportivo Il falco e della zona delle scuole. Tante aree per tanti piccolo gruppi di utenti in base alle fasce di età.

"Importante sarà il patto che si andrà a siglare con i genitori - evidenzia il sindaco di Villanova del Ghebbo, Gilberto Desiati - perché il risultato dipenderà molto dalla responsabilità individuale di tutti i partecipanti al progetto.

Intenzione del comune è di ripartire anche con l'asilo Nido, ma qui si attende il via. Prima tappa è tra sette giorni, quando si verificheranno le intenzioni degli attori, per poi iniziare il 15 giugno.