Coimpo: Adria partecipa ad un bando regionale per la messa in sicurezza e la caratterizzazione dei fanghi

ADRIA (Rovigo) - Dopo l'ordinanza del sindaco Omar Barbierato per la messa in sicurezza del sito Coimpo di Ca' Emo ( LEGGI ARTICOLO ), protagonista dei fatti già conosciuti nel 2014 ( LEGGI ARTICOLO ), lo stesso comune di Adria, insieme a Regione Veneto, Provincia di Rovigo e Arpav, hanno svolto un tavolo tecnico per parlare di un bando regionale che è scaduto sabato scorso 30 maggio e al quale lo stesso comune ha partecipato per la messa in sicurezza e la caratterizzazione. Un bando in cui c'è una parte importante a fondo perduto; un bando dalla quota massima di 600.000 euro, di cui l'80% proprio a fondo perduto e il rimanente è a carico del comune."La caratterizzazione non sarà facile, in quanto la quantità di fanghi è imponente e soprattutto non sarà facile prelevarli al centro delle vasche, quindi dovremo avere una strumentazione idonea". "Siamo ottimisti nel caso arrivino questi fondi nel caso in cui a chi è riferita l'ordinanza di messa in sicurezza non la vada a rispettare".I titolari Pagnin e Luise ad oggi non hanno ancora risposto all'ordinanza del comune di Adria.