Doppietta in casa Aia Adria con Gianni Bizzotto e Alberto Zaroli

ADRIA (Rovigo) - Nella serata di lunedì 1 giugno scorso la sezione Aia di Adria si è riunita in modalità telematica per tenere la prima Rto del mese. Ospite della sezione il componente Cra del Veneto Gianni Bizzotto della sezione diCastelfranco Veneto per parlare con gli associati della preparazione atletica. Tema molto interessante che quest’anno come mai prima, avrà una rilevante importanza per la preparazione della prossima stagione sportiva. Bizzotto ha innanzitutto spiegato che dopo un periodo di inattività di 40 giorni la condizione fisica peggiora molto."L’ideale - continua - in questo primo periodo di ripresa è quello di eseguire attività a bassa intensità preferibilmente per 4 giorni alla settimana per sedute brevi di corsa invece che sedute lunghe per 2 volte alla settimana. Quindi “meglio tante volte poco che poche volte tanto” per recuperare in minor tempo la condizione fisica. Inoltre raccomanda di iniziare le sedute di allenamento con un buon riscaldamento di tutto il corpo e di eseguire inoltrestretching e potenziamento muscolare fondamentale anche per prevenire microtraumi da impatto e per avere una migliore stabilizzazione dell’anca, del ginocchio e della caviglia".Inoltre raccomanda per allenanti e gare estive di mangiare una banana ottima fonte di magnesio e potassio per la prevenzione di crampi. Da evitare il giorno della gara il consumo di carne che va comunque integratanei giorni distanti dalla stessa.Come ulteriore segno di ripresa aggiunge anche il prossimo raduno della Can-A nel Centro Tecnico Federale di Coverciano che: “Torna ad essere la casa del calcio” dopo questi mesi difficili nei quali ha ospitato pazienti Covid. Il calcio quindi che fa parte del tessuto socio-economico del paese sta riprendendo dando un segno di speranza a tutti gli italiani. Infine conclude che il 2 giugno verrà corsa la Referee Run in maniera del tutto differente rispetto alle precedenti tappe". “Sarà un momento più che altro simbolico”.Concludendo: "Infatti gli arbitri correranno i 10 km ognuno nel proprio paese pensando a questo periodo e alle difficoltà nella speranza che presto diventi un lontano ricordo. Non possiamo che essere grati a tutto il Comitato Nazionale e Regionale che in questo periodo stanno dedicando molte attenzioni alla nostra piccola grande sezione!".Si ricorda che sono aperte le iscrizioni gratuite del corso per diventare arbitri di calcio della sezione Aia di Adria, per tutti i ragazzi e le ragazze che hanno tra i 15 e 35 anni. Per informazioni inviare una mail ad adria@aia-figc.it, contattare il numero 3343507735 oppure scriverci sulle nostre pagine Facebook o Instagram.