Francesco Cozzi nel mirino dei rossoblù

ROVIGO - Con il solo Andrea Menniti-Ippolito mediano d’apertura titolare, la FemiCz Rovigo ha bisogno di un rinforzo.

Il rientrante Luca Borin, che ha affrontato positivamente una stagione in Accademia federale, in ambito giovanile ha già giocato con la maglia numero 10 sulle spalle, ma ultimamente è stato schierato ala - estremo.

Coach Casellato avrebbe individuato in Francesco Cozzi l’opzione ideale, nell’ultima stagione ha giocato con la Lazio.

23 anni, 187 cm per 92 kg, Cozzi ha contribuito a portare il Colorno in Top12 prima di vestire i colori biancocelesti. Cresciuto nel IV Circolo Benevento, dopo l’Accademia Zonale Fir ha poi vestito giovanissimo la maglia de L’Aquila Rugby Club, con cui ha raggiunto la finale del campionato di Serie A.

E’ stato anche l’apertura della Nazionale Under 20, conosce bene Francesco Rossi e Massimo Cioffi, come anche Nicolas Coronel, neo acquisto rossoblù ed ex Lazio (LEGGI ARTICOLO) Se arriverà alla corte di coach Umberto Casellato, per lui non sarà un problema ambientarsi.