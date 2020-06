Bilancio 2019 in utile per As2 e progettualità importante per il 2020

ROVIGO - L’anno 2019 si conclude positivamente per As2, che per il secondo anno non delude le aspettative. Il consiglio di amministrazione ha approvato il bilancio 2019, registrando un utile di poco inferiore ai 200.000 euro. Il bilancio dovrà essere approvato dall’assemblea dei soci prevista entro la fine del mese di giugno."Rispetto al 2018 - dichiara il presidente di As2 Pier Paolo Frigato - che si è registrato un calo degli utili dovuto alla riduzione della redditività dei servizi resi, il tutto a beneficio dei soci. Ribadisco inoltre che il merito va soprattutto al personale che, ancora una volta, dimostra di essere all’altezza in ogni ambito lavorativo in cui è impegnata l’azienda, coadiuvato dal dirigente Marco Montagna.Un ringraziamento va al vicepresidente Emanuele Ulisse ed ai componenti del collegio sindacale con cui ho lavorato durante l’anno".L’anno 2020, anche per As2, sarà un anno particolare a causa delle limitazioni imposte dall'emergenza Coronavirus, sono stati sospesi alcuni servizi e sono state generate minori entrate per l’azienda, e di conseguenza, anche per i comuni soci affidatari. "Nonostante ciò, As2 è costantemente attiva nel proporre nuove attività ai propri soci, puntando su nuove tecnologie, cercando di erogare sempre più servizi in diversi ambiti lavorativi" afferma Frigato."E' stato ufficializzato il secondo step del progetto Polesine sicuro, presentato durante l’incontro avvenuto in Provincia lo scorso 27 maggio 2020, nel quale sono stato invitato ad esporre al prefetto di Rovigo Maddalena De Luca lo stato dell’arte ed i prossimi sviluppi. Il progetto sarà finanziato dalla Regione Veneto attraverso due bandi, uno rivolto ai vari Comuni, con l’erogazione di risorse a fondo perduto, per installazioni varchi e l’altro rivolto alla Provincia che coordinerà l’iniziativa, con il supporto di As2 per la progettazione e gestione delle attività, affiancando costantemente i vari destinatari del progetto".