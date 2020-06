Nuove condotte idriche in città, lunedì l’acqua potrà essere sospesa

ROVIGO - Per consentire un intervento acquevenete di inserimento di nuove condotte idriche, l'erogazione di acqua potrà essere sospesa lunedì 8 giugno 2020 dalle ore 8 alle ore 12 circa nel Comune di Rovigo in via Granatieri di Sardegna, via Luisa e Maria Bianchini, via Mons. Malaspina Raffaele, via Mons. Vallini e via delle Tofane.

In caso di maltempo, l’intervento potrà essere rinviato alla prima giornata utile successiva. Alla ripresa dell’erogazione, si consiglia di lasciar scorrere l’acqua per qualche minuto prima di utilizzarla.

Le informazioni sui lavori in corso da parte di acquevenete e le eventuali sospensioni dell’erogazione sono sempre segnalate su www.acquevenete.it

Inoltre, gli utenti che hanno scaricato l’App acquevenete sul proprio smartphone riceveranno una notifica in tempo reale per le sospensioni dell’erogazione nel loro Comune.