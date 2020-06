Moda: La minoranza dovrebbe collaborare e fare proposte fattibili invece di fare solo opposizione

ADRIA (Rovigo) - “Questa amministrazione si comporta da buon padre di famiglia che pensa sia al presente e lavora soprattutto per il futuro dei suoi cittadini”. Sono le parole del vice sindaco Wilma Moda che prosegue commentando le dichiarazioni sugli organi di stampa, di alcune forze politiche, in merito al bilancio comunale.“La matematica è una scienza esatta e i numeri vanno letti correttamente”. L’affermazione del vicesindaco nel rispondere alle uscite di alcune forze politiche."Viene chiesta la riduzione del 20% sui servizi a domanda individuale (asilo nido , trasporto scuolabus) senza motivare dove l’ente potrebbe andare a pescare quel 20% nella fiscalità generale del bilancio, mentre il lancio dell’eliminazione dei parcheggi a pagamento e l’istituzione del disco orario non tiene conto dei parcheggi già istituiti gratuitamente per favorire lo shopping, dalle 18.30 alle 20 incluso tutto il sabato pomeriggio e la domenica. Passare da tre a quattro rate della Tari, significherebbe per i cittadini pagare due rate, anziché una, nel solo mese di dicembre, per una cifra complessiva che il comune deve girare a Ecoambiente"."Per l’imu degli immobili di categoria D,è bene sapere che una parte va direttamente allo stato e questo significa che il comune, per due mesi e mezzo, dovrà anticipare al governo la quota dei cittadini, che poi andrà ad incassare al 30 settembre. Chiedere di non perseguitare in futuro chi non ha pagato le tasse, significherebbe prendere in giro quanti hanno rispettato le scadenze, in base al regolamento generale delle entrate, che rende possibile forme di dilazioni molto elastiche".