Apre uno sportello fiscale e legale Coni

PORTO VIRO (Rovigo) - Le molteplici normative che gravano sul mondo sportivo, ora ulteriormente implementate dai Dpcm governativi e dalle Ordinanze Regionali, provinciali e comunali emanate per il contenimento della diffusione del Covid - 19, di fatto rendono sempre più problematica la gestione delle singole Asd, per la maggior parte costituite da volontari, che in qualche caso, per il loro altruismo, incorrono in sanzioni a livello personale."Per tali motivi in tutto il Veneto, e quindi anche a Rovigo, il Coni aprirà presto uno sportello fiscale e legale a supporto gratuito delle associazioni sportive iscritte al registro Coni". Ne da notizia il consigliere comunale di Porto Viro Michele Capanna. "L’apertura dello sportello da parte del Coni Point di Rovigo è un'iniziativa lodevole che risponde all'esigenza di fornire un aiuto alle società sportive, nell’intricato mondo degli adempimenti civilistici e tributari".Proseguendo: "In considerazione del successo del convegno abbiamo pensato di organizzarne un altro, appena le norme preventive sul Covid-19 lo renderanno possibile, avente per oggetto le responsabilità dei dirigenti sportivi riguardo alle certificazioni mediche degli atleti tesserati e all’obbligo della presenza di defibrillatori e di persone addestrate ad usarli durante le gare.