Polesine terra di conquista, Fdi chiede una commissione antimafia provinciale

FIESSO UMBERTIANO (RO) - Il segretario di Fdi Fiesso e coordinatore provinciale di Riva Destra, Daniele Cordone, ritorna a parlare di ecomafia in Polesine, il Veneto è terra di conquista (LEGGI ARTICOLO)

“Serve una commissione antimafia provinciale - sottolinea Cordone - per non offrire ghiotte occasioni per il riciclaggio di denaro sporco, dalle intercettazioni fatte e pubblicate sempre sulla stampa si evince che il nostro territorio viene attenzionato, nulla scappa agli inquirenti, il plauso alle forze dell’ordine è doveroso, ma dobbiamo braccarli sul nascere, per non creare dei mega capannoni pieni a tappo come la ex Tecpool di Fiesso Umbertiano”.

Infine un suggerimento interessante di Cordone “Serve un censimento delle aree abbandonate, questo servirebbe per eventuali investimenti ‘strani’”.