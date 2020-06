Rovigo prima del Veneto ha la priorità sulla Serie D

ROVIGO - Anche se il record delle 19 vittorie e 0 sconfitte è ormai cosa nota nell’ambiente sportivo polesano (e non solo), fa un certo effetto vedere che il Cipriani Nuovo Basket Rovigo risulta essere la prima classificata fra le 70 squadre di tutto il Veneto nel campionato di Promozione.

E’ uscito pochi minuti fa, infatti, il comunicato della Federazione Italiana Pallacanestro che stabilisce le varie classifiche dei campionati regionali. Rovigo, appunto, risulta essere la migliore nel Veneto nel proprio campionato e, in virtù di questo risultato, ha la priorità su tutti per accedere alla Serie D.

Resta ora l’ultimo step, ossia quello dell’ufficialità all’ammissione al prossimo campionato di Serie D, ma a questo punto pare solamente una formalità.

Il Cipriani Nuovo Basket Rovigo ha chiuso la stagione con 19 vittorie, 0 sconfitte, 1287 punti realizzati, 922 subiti e un coefficiente di 1,396. Numeri straordinari che resteranno nella storia del campionato di Promozione Maschile e, chiaramente, anche in quella delle Pantere rossoblù.

Il commento della società: “E’ bello leggere il proprio nome in cima alla classifica di ben 70 squadre venete! La gioia è immensa, ma questi numeri si conoscevano già. Siamo ora in attesa di ricevere l’ufficialità di poter partecipare alla prossima Serie D. Del resto, le nostre probabili future avversarie hanno avuto la possibilità di allestire le proprie formazioni già da inizio Marzo. E’ un grande vantaggio che la Federazione deve considerare. Inoltre, visti i tempi, sarebbe saggio dare certezze in tempi rapidi per poter programmare anche economicamente una stagione così impegnativa. Confidiamo, dunque, in una rapida decisione della F.I.P.”.