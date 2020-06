Scritte razziste contro George Floyd in piazza Merlin a Rovigo

ROVIGO - Mentre l’intero Pianeta si inginocchia in una manifestazioni congiunte, per chiedere giustizia per la morte di George Floyd, l’afroamericano morto a Minneapolis, in Minnesota, per mano della Polizia, in piazza Merlin a Rovigo, sono comparse delle scritte razziste.

Le indagini sono affidate alla Questura di Rovigo che nel pomeriggio di domenica 7 giugno è stata allertata. Le scritte contro George Floyd sono comparse nelle vetrate del chiosco di piazza Merlin in fase di smontaggio su ordine del Comune di Rovigo. Un atto vandalico, prima hanno rimosso, verosimilmente nella notte tra sabato e domenica, la recinzione del cantiere, poi sono entrati e con una bomboletta spray di colore bianco hanno compiuto il vile gesto. “George Floyd negro di merda”, il messaggio inequivocabile, nella porta a fianco “Black live matter” (un messaggio al movimento attivista internazionale, originato all'interno della comunità afroamericana).

Le telecamere poste in piazza Merlin non sembrano poter fornire indizi utili dalla Polizia di Stato per rintracciare i responsabili, indagini a tutto campo con Squadra Mobile e Polizia Scientifica e Digos, ma sarà difficile trovarli. Intanto la Procura di Rovigo aprirà un fascicolo.

La morte di George Floyd ha scosso tutto il Mondo, negli Stati Uniti la posizione del presidente Trump vacilla, il poliziotto che lo ha ucciso, premendo con il suo ginocchio sul collo dell’uomo per oltre 8 minuti, rischia 40 anni di carcere. In tutta l’America da giorni sono in atto disordini e saccheggi, una situazione esplosiva che sta mettendo i pericolo la stessa Presidenza.