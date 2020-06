Scuola dell’infanzia e nido integrato: al via il centro estivo 

CRESPINO (Rovigo) - Lunedì 8 giugno, la scuola dell’infanzia paritaria e nido integrato “Papa Pio XII° di Crespino, ha aperto la scuola come Centro Estivo per i bambini dai 1 ai 6 anni, mentre lunedì 15 giugno apre l’attività per i più grandi dai 7 ai 13 anni.

L’orario di apertura sarà diversificato per piccoli gruppi, evitando gli assembramenti sia in entrata che in uscita. I servizi saranno svolti nel rispetto dell’ordinanza della Regione Veneto del 29 maggio 2020, dei protocolli di sicurezza, predisponendo per i genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le misure di Prevenzione.

Sono stati formati piccoli gruppi di bambini seguiti da un educatore con un rapporto da 1 a 5 per i bambini piccoli ed un rapporto da 1 a 7 per i più grandi. Vengono programmate attività ludiche a tavolino e favorite attività all’aperto. Il servizio si svolgerà nei mesi di giugno e luglio.