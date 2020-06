Giustizia a rilento, ma la situazione si sta sbloccando 

ROVIGO - Ad un mese dall’inizio della ‘fase 2’ l’attività presso gli uffici giudiziari di Rovigo è ripresa seppur tra mille difficoltà e rallentamenti. “Nel settore civile - analizza Enrico Ubertone, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo - il numero delle udienze rinviate a lungo termine è stato tutto sommato contenuto, grazie al ricorso alla trattazione scritta o in videoconferenza oltre che in alcuni casi (ad esempio nei procedimenti di separazione e divorzio) alla trattazione tradizionale in presenza fisica nel rispetto delle disposizioni di distanziamento interpersonale.

Nel settore penale la necessità della compresenza fisica e lo spazio limitato per l’accesso alle aule e l’attesa nei corridoi ha costretto a rinviare la maggior parte delle udienze“.

Data la rigida limitazione degli accessi ai locali, nei primi giorni si è verificato qualche affollamento all’esterno dello stabile di via Verdi. Il problema è stato risolto anche grazie all’intervento del Consiglio dell’Ordine che, con la collaborazione della Camera Penale ha organizzato turni di avvocati che si sono resi disponibili a sostituire i colleghi nelle udienze di mero rinvio, consentendone una trattazione più rapida e diminuendo il numero degli accessi.

“Sin dai primi giorni dalla ripartenza dell’attività l’ostacolo principale è consistito nell’insufficiente presenza degli operatori amministrativi - evidenzia Ubertone - in gran parte costretti allo smart working ed impossibilitati a lavorare in quanto, a differenza dei magistrati, il Ministero per motivi di sicurezza non ha ritenuto di consegnare loro le credenziali per l’accesso da remoto al sistema informatico.

Tale situazione ha di fatto sguarnito le cancellerie rendendo problematica (ed in alcuni casi impossibile) la necessaria comunicazione, anche solo telefonica, con l’utenza e rallentando pesantemente la normale attività di disbrigo delle pratiche. Fortunatamente a partire dal mese di giugno, visto il miglioramento della situazione epidemiologica, lo smart working è stato ridotto ai minimi consentiti dalle direttive ministeriali per cui confidiamo che a breve il servizio possa ritornare a livelli di efficienza tollerabili.

Un altro ‘collo di bottiglia’ che per tutto il mese di maggio ha determinato un fortissimo rallentamento dell’attività è stato provocato dalle limitazioni del servizio, anch’esso soggetto allo smart working, degli Ufficiali Giudiziari che su disposizione della Corte d’Appello non prendevano in carico atti per i quali non vi fosse una scadenza processuale entro il mese. Ciò ha inibito l’attivazione di nuove cause ed il recupero di crediti (che nella gran parte avevano origine in tempi ben precedenti all’emergenza Covid-19) con grande pregiudizio per chi doveva a sua volta far fronte ad impegni finanziari già messi in seria crisi dal blocco imposto delle varie attività e vanificando gli sforzi di tutti gli altri soggetti della “filiera” del diritto”.

“A seguito di una forte presa di posizione dell’Avvocatura che, partendo proprio dall’Ordine di Rovigo ha coinvolto tutti gli altri Ordini Distrettuali, la Presidente della Corte d’Appello ha convocato una riunione con tutti i responsabili degli Uffici all’esito della quale, pur mantenendo un contingentamento numerico degli accessi, a partire dal mese di giugno gli Ufficiali Giudiziari sono stati autorizzati a prendere in carico tutti gli atti richiesti.

Purtroppo dobbiamo segnalare - sottolinea Enrico Ubertone, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo - con una nota di amarezza il fatto che l’impegno degli avvocati nel richiedere la progressiva ripartenza dell’attività, che qui a Rovigo ha trovato speculare riscontro da parte dei responsabili degli Uffici e scongiurato la paralisi pressoché totale verificatasi in altri Fori, è stato altrove oggetto di invettive da parte di alcune rappresentanze sindacali.

In particolare la Fp Cgil Veneto è arrivata ad accusarci di voler celebrare le udienze solo per il nostro interesse economico sacrificando la tutela dei lavoratori e della collettività (vedi articolo recentemente apparso su La Nuova Venezia).

Tali affermazioni sono del tutto gratuite e profondamente offensive della dignità e della funzione sociale dell’Avvocatura”. “Gli avvocati sono stati e saranno sempre in prima linea per la tutela dei diritti - sottolinea Ubertone - ed è proprio in nome del diritto alla salute di tutti gli operatori della Giustizia, nonché di tutti i cittadini che a vario titolo frequentano le sedi giudiziarie, che nella fase pre lockdown gli avvocati, sono stati i primi a richiedere l’attivazione di misure volte a prevenire il contagio e, laddove necessario, il rinvio delle udienze.

Ora che, alla luce della mutata situazione e dell’obiettiva diminuzione del rischio, si vedono ripartire a pieno regime tutte le attività economico-sociali del Paese, gli avvocati sono ancora i primi a richiedere a gran voce che anche l’attività degli Uffici Giudiziari riprenda senza ulteriori ritardi.

Occorre sempre ricordare che la Giustizia è un servizio pubblico di altissimo profilo sociale al quale tutti per la loro parte debbono contribuire, soprattutto in questo momento, per garantire una rapida ed organica ripartenza.

Sono di esempio le migliaia di lavoratori che senza interruzioni o rallentamenti hanno assicurato le loro prestazioni per garantire ai cittadini beni e servizi essenziali durante il periodo di lockdown (si pensi solo al personale sanitario o a quello dei supermercati…). Non si comprende allora per quale motivo la Giustizia non abbia avuto la medesima considerazione di servizio essenziale per i cittadini”.