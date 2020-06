Adria: rinviato pagamento Cosap al 31 agosto e nuovo ricalcolo

ADRIA (Rovigo) - “Con una delibera di giunta emanata a marzo avevamo prorogato al 30 giugno, il pagamento del Cosap (Canone Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) e le tasse sulla pubblicità e degli esercenti dei mercati settimanali. A questo si aggiunge lo sconto del 25% (3 dodicesimi) sulla tariffa per quelle attività che occupano in maniera permanente il suolo pubblico,come bar, ristoranti e quant’altro". Così il vicesindaco WIlma Moda, che fa il punto della situazione sul pagamento della Cosap ad Adria.Sottolineando: "Con l’articolo 181 del decreto rilancio, che sarà convertito nel maxi emendamento a metà giugno è esplicitato che per promuovere le attività turistiche danneggiate dall’emergenza Covid-19, le imprese di pubblico esercizio che somministrano alimenti e bevande(bar, ristoranti e suolo pubblico) titolari di suolo pubblico, sono esonerate dal pagamento del canone dal 1 maggio al 31 ottobre".Proseguendo: "Questo significa che il rinvio del Cosap decisa dal comune e prorogata al 31 agosto, consentirà all’imprenditore di pagare il canone con i nuovi criteri varati dal governo. Tali agevolazioni definite dallo stato, saranno applicate nel momento in cui passerà il maxi emendamento(partito dal decreto rilancio) che il governo si appresta a varare per il 15 giugno".