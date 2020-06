Sergio Mattarella a settembre in Veneto per inaugurare l'anno scolastico a Vo'

VENEZIA MARGHERA - INella consueta diretta di Luca Zaia, caratterizzata dalla notizia dicon un ospite riscontrato positivo in Emilia Romagna, l'annuncio di Zaia sulla visita del Presidente Mattarella.Vo' è stato il primo paese messo in quarentena, il primo comune dove il 21 febbraio abbiamo individuato i primi positivi del Veneto, Vo' il primo Comune oggetto di ordinanza restrittiva il 23 febbraio,"."Un grande riconoscimento per il Veneto - conclude Zaia - dopo l'apertura già dimostrata dal Presidente Mattarella sul tema della autonomia delle Regioni".ogliendo la possibilità dei veneti di esercitare la democrazia attraverso lo strumento del voto""Vo' ha fatto egregiamente la propria parte in questa battaglia. Accogliamo questa bella notizia dicendo che saremo lieti di ospitare il presidente Mattarella nel nostro paese per l'inaugurazione del prossimo anno scolastico", ha dichiarato il sindaco di Vo Euganeo, Giuliano Martini.