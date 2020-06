Lusia: la scuola San Giovanni in Bosco torna piano piano alla normalità

LUSIA (Rovigo) - Quando a metà maggio la Regione del Veneto ha prospettato la possibilità di una apertura dei servizi per l’Infanzia tramite i centri estivi, la scuola San Giovanni Bosco di Lusia si è attivata da subito per capire come poter organizzare l’apertura in sicurezza della scuola.Durante questi 3 mesi di chiusura forzata a causa delle misure restrittive messe in atto per il contenimento del Covid-19, le educatrici hanno cercato di mantenere vivo il rapporto instaurato con i bambini, entrando nelle case delle famiglie in maniera delicata e rispettosa dei limiti che l’emergenza sanitaria aveva imposto impossibilitando, per un periodo iniziale, l’acquisto di materiale scolastico per eseguire le attività, ma ovviando con creatività alla creazione di colori fai da te, letture animate e proponendo attività culinarie tramite una didattica a distanza molto apprezzata sia dai bambini che dai genitori.Nonostante l’iniziale perplessità e inesperienza con la nuova prassi e i nuovi protocolli di sicurezza, il personale, famiglie e bambini si sono dimostrati collaborativi e quasi divertiti nel vedere le educatrici indossare tutti i Dpi necessari, ma allo stesso tempo non hanno mai smesso di sorridere ai loro bimbi anche dietro alle mascherine. Si può sorridere anche con gli occhi e di questo ne stiamo facendo una grande esperienza.