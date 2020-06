Al via i centri estivi a Taglio di Po

TAGLIO DI PO (Rovigo) - Al via il servizio di animazione estiva organizzato dall’amministrazione comunale di Taglio di Po, dedicata ai bambini da 3 a 11 anni dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (con ingresso ed uscita scaglionata). Il servizio verrà garantito in piena sicurezza per i bambini secondo le disposizioni della Regione Veneto a tutela della salute dei bambini.Per i bambini da 3 a 5 anni il servizio verrà espletato in entrambe le scuole dell’infanzia Ennio Milani ed Ex Monumento ai Caduti qualora il numero delle adesioni sia superiore a 20 bambini, in ottemperanza a quanto dispongono le linee guida regionali. Mentre per i bambini da 6 a 11 anni l’animazione si terrà presso la scuola G.B. Stella, per i quali è d’obbligo l’uso della mascherina.“Si tratta – afferma l’assessore Pasetto – di tariffe più alte rispetto agli anni precedenti in quanto i costi del servizio sono quadruplicati: le prescrizioni della Regione Veneto sono molto ferree e hanno determinato questo aumento significativo. Tuttavia i genitori possono chiedere il rimborso totale della spesa sostenuta potendo fruire del bonus babysitter tramite l'Inps. Da parte nostra, come amministrazione, abbiamo cercato e cercheremo di gravare il meno possibile sulle famiglie, pur consapevoli che non ci è stato possibile mantenere i costi degli anni precedenti”.Per la pre-iscrizione c’è tempo sino a lunedì 15 giugno, inviando il modulo, reperibile sul sito internet del comune e sulla pagina Facebook dell’amministrazione comunale, a mezzo mail a: sociali@comune.tagliodipo.ro.it. Per chi fosse in difficoltà a reperire il modulo online e/o non potesse consegnarlo a mezzo mail l’Ufficio Servizi Sociali è a disposizione previo appuntamento telefonico (0426.347151 – 0426.347152). Una volta appurato il numero effettivo di adesioni verrà richiesta l’iscrizione vera e propria con l’indicazione precisa della tariffa e la cooperativa che gestirà il servizio.