ROVIGO - L’impegno del Coni Point di Rovigo in favore delle società sportive della provincia prosegue con l’apertura di un nuovo servizio di assistenza fiscale e legale. Le molteplici normative che gravano sul mondo sportivo, ora ulteriormente implementate dai Dpcm governativi e dalle ordinanze regionali, provinciali e comunali emanate per il contenimento del Covid-19, di fatto rendono sempre più problematica la gestione delle singole Asd, per la maggior parte costituite da volontari, che in qualche caso per il troppo altruismo incorrono in sanzioni a livello personale. Per questo, su indicazione del presidente regionale Gianfranco Bardelle, la Giunta del Coni Veneto ha deliberato la creazione in ogni provincia di uno sportello gratuito a supporto delle società iscritte al registro Coni.

Anche il Coni Point di Rovigo si è dunque attivato per proporre il servizio destinato a problematiche di natura contabile-fiscale e legale. In tutte le province esperti del settore hanno messo a disposizione del mondo sportivo la loro professionalità. Per quanto riguarda i quesiti di tipo fiscale, per il Coni Point di Rovigo è scesa in campo Mara Zanirato, commercialista iscritta All’odcec (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) di Rovigo, esperta di gestione degli Asd per gli aspetti fiscali, amministrativi e contabili. Per le questioni legali, invece, per il momento si farà riferimento allo staff della Scuola Regionale dello Sport del Coni Veneto. Il servizio è già attivo dall’8 giugno. In attesa di poter ospitare Mara Zanirato negli uffici del Coni Point di Rovigo, con tempistiche ed orari in via di definizione, le società sportive possono già inviare le proprie richieste scrivendo all’indirizzo e-mail delegato.rovigo@coni.it o contattando il numero 3381269608, indicando sommariamente la problematica e il recapito a cui si preferisce ricevere risposta; sarà poi cura del Coni Point di Rovigo far contattare la società dall’esperto.

“Si tratta di un’iniziativa molto importante concordata a livello regionale. Un servizio che si traduce in un ulteriore supporto alle nostre società sportive – sottolinea Lucio Taschin, delegato provinciale del Coni – L’idea di uno sportello fiscale e legale non è nuova per il Coni, ma abbiamo pensato fosse opportuno rilanciarla per dare un sostegno concreto in un momento di grande incertezza che mette a rischio il futuro di tante realtà sportive”.