Zaia: "Le terapie intensive si confermano Covid free e con solo 14 ricoverati"

VENEZIA MARGHERA - Il bollettino del Coronavirus in Veneto del 10 giugno: 780.786 tamponi eseguiti, in isolamento 873 però se (-5 rispetto a ieri), 19.199 positivi (+5), i ricoverati in area non critica 299 dei quali 52 positivi Covid, 14 in terapia intensiva per 0 positivi. Totale decessi 1.964 (+3) di cui in ospedale 1407. 3468 i dimessi, 79 i nati.

Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto, dalla sede regionale della Protezione civile annuncia che si è aperto un tavolo nazionale sull'apertura del corso di medicina a Treviso. "E' assurdo dover ricorrere alla Corte Costituzionale". C'è un mandato di impugnativa del Governo, "prima del 16 giugno confidiamo si possa trovare una soluzione".

Si è chiusa la gara per i vaccini antinfluenzali, "abbiamo aggiudicato 1milione e 300mila dosi, il vaccino è raccomandato per over 60, case di riposo. Siamo la prima regione in Italia che ha chiuso la partita con l'aggiudicazione e il programma che prevede l'accesso volontario può avere la tranquillità di non dover attendere l'autunno".

Bambini scrittori, disegnatori e realizzatori di "lavoretti", proseguono gli arrivi via posta e anche con consegna a mano, ancora una donazione di soldi per le bomboniere della comunione.

Ospite dottor Carlo Santucci, medico laureato e abilitato non specializzato, tra i 500 assunti Covid in emergenza dal Veneto, ha salvato una persona in treno con 40 minuti di massaggio cardiaco.

Zaia ribadisce a chi si fanno i tamponi in Veneto: ogni 10 giorni a tutti i medici in prima linea; ogni 20 giorni a tutti i medici della sanità, e medici e operatori delle case di riposo; a turno tutte le categorie a rischio; più i casi di sintomatici e tutti i loro contatti, più i casi di asintomatici e loro contatti.

Elezioni. "Se il governo pensa di lasciarci nel limbo fino ad agosto per le elezioni regionali, dopo aver definito la finestra dal 15 settembre al 15 dicembre, è chiaro che indico le elezioni alla prima data utile, che per noi è il 20-21 settembre, peccato che si mette a rischio l'è lectio day. A oggi il governo non da' segnali per il 20 settembre".

Oggi alle 16 ci sara una videoconferenza dei presidenti delle regione per discutere dei temi degli spettacolo e delle discoteche. "Il Dpcm è in lavorazione dal governo e lo deve emettere per il 15 giugno perché a quella data scade tutto e se non ne fanno un altro riapre tutto" spiega Zaia.

Paura in giro. "Non dobbiamo abbassare la guardia, oggi abbiamo 5 contagiati nuovi, È pure vero che il virus sembra meno infettante visto e considerato le coltivazioni in vitro in laboratorio non è più aggressivo come prima. Le ordinanze restrittive sono a scadenza, ma bisogna tenere in piedi un minimo di prevenzione. Il Dpcm in scadenza non rinnovato o non sostituito da una nuovo, che recepiva le linee guida, fa cadere l'obbligo di qualsiasi restrizione, anche della mascherina".

Gioco di squadra. "Prendiamo calcio: le linee guida europee prevedono 1 metro di distanza, da noi 2 metri, vanno in ogni caso aggiornate. Oggi parleremo anche dei grandi tornei".