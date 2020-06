Non mancherà il divertimento

ROVIGO - Animazione Estiva targata Uisp Rovigo pronta a partire dal 22 giugno nei Comuni di Rovigo, San Martino di Venezze , Villadose, Villanova Del Ghebbo, Gaiba, Ficarolo. E il progetto è in fase di dettaglio anche con il Comune di Bagnolo Po e alter località. La partenza della nuova edizione per il 2020 di “E…state multisport” che si svolgerà nei mesi giugno, luglio e agosto nei Comuni che hanno aderito è per lunedì prossimo, solo a Gaiba si partirà il 29 giugno. Un progetto quello de l’Unione Italiana Sport per tutti – Comitato di Rovigo che parte in sicurezza nelle strutture comunali e nelle aree verdi o parchi delle diverse località, in ottemperanza alle linee guida previste dai protocolli di sicurezza anti Covid-19.

Di seguito tutte le informazioni per le famiglie, per un’animazione estiva in sicurezza dopo la fase acuta dell’emergenza sanitaria da coronavirus.

Le iscrizioni all’animazione Uisp saranno possibili solo online sono e dovranno essere effettuate prima del giorno di inizio dell’animazione, per un minimo di due settimane.

Anche il pagamento potrà essere effettuato solo mediante bonifico bancario. La quota di iscrizione associativa e assicurativa Uisp prevista è di 10 euro, a cui vanno aggiunti prezzi diversi in ogni Comune in base al contributo delle Amministrazioni Comunali per i centri estivi, se previsto. Il modulo di iscrizione, il patto di corresponsabilità, e il calendario con i diversi orari sono consultabili e scaricabili dal sito di Uisp Rovigo, al seguente link: http://www.uisp.it/rovigo2/pagina/iscrizione-e-documenti-per-il-centro-estivo-estate-multisport-uisp-2020

“In alcune realtà si farà un incontro con le famiglie per spiegare il progetto e le attività alle famiglie- spiega Tiziano Quaglia, presidente Uisp Rovigo - E in questo periodo particolare illustrare anche gli interventi messi in campo dal Covid manager, figura prevista nella regione Veneto per predisporre un’animazione in sicurezza”. Anche per questa edizione, coordinata dalle referenti Uisp Rovigo Elisa Ravarotto e da Sara Masiero, non mancherà il divertimento, con ancor più riguardo e scrupolosità da parte dell’organizzazione Uisp verso le necessità dei più piccoli e la salvaguardia della salute di tutti. Per ulteriori informazioni chiamare la sede Uisp allo 0425.417788