Le multe si pagheranno in modo interattivo a Villadose

VILLADOSE (Rovigo) - Il comune di Villadose è stato capofila di una sperimentazione tecnologica importante e primo tra gli aderenti al sistema di As2 nei servizi di Polizia Locale della provincia di Rovigo, per quanto riguarda il sistema di bollettazione Pagpa e la settimana scorsa sono stati spediti i primi verbali ufficiali (a mezzo Pec) contenenti i nuovi avvisi/bollettini Pagopa.Questo fatto comporta la necessità per le pubbliche amministrazioni stesse di mettere a disposizione sul circuito/sistema Pagopa i debiti che gli utenti dovranno andare a pagare presso i “Psp”, oltre a dover fornire agli stessi utenti avvisi/bollettini o estremi numerici (codici di avviso, codici Iuv, etc.) dei debiti creati e caricati su Pagopa.Questa conseguenza interessa quindi anche il mondo delle contravvenzioni al Codice della Strada: diviene quindi indispensabile permettere l’invio di avvisi/bollettini “PagoPa” all’interno dei “verbali C.d.S.”.Il percorso evoluzione del sistema Segecnet, finalizzato alla produzione di tali avvisi/bollettini (e soprattutto di rendicontazione, riconciliazione, etc.) è stato seguito da parte nostra a 360°, grazie alla sperimentazione attivata e recentemente conclusa, in modo positivo, con il comune di Villadose, capofila della sperimentazione.L’integrazione Segecnet (gestionale della Polizia Locale) con Pagopasi è svolta a mezzo della piattaforma software regionale “MyPAY”, che molti Enti hanno già identificato come intermediario gratuito con la Regione Veneto stessa.Cruciale il supporto informatico di As2, sia in fase di analisi che di implementazione, che è stato finalizzato alla generazione ed inserimento dei avvisi/bollettini di tipo Pagopa all’interno dei verbali al C.d.S. attualmente gestiti nell’ambito dei nostri “Servizi alla Polizia Locale”. As2 stato un partner imprescindibile per l’evoluzione tecnologica dell’ente.