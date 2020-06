Sarà il settimo punto vendita della grande distribuzione in città

LENDINARA (RO) - Giovedì 18 giugno il nuovo supermercato Spesa Facile Conad aprirà i battenti, nell’area dell'ex consorzio agrario da 1.500 metri quadri in via Fava, poco distante dalla stazione ferroviaria. Sarà il settimo punto vendita della grande distribuzione organizzata in città e da quanto si apprende darà lavoro a ventisei persone.

All’inaugurazione, prevista per le 9, sarà presente il sindaco Luigi Viaro e l'amministratore delegato di Conad Luca Panzavolta. Il nuovo punto sarà gestito dalla società LaFenice snc di Daniele Trambaiolli e Serena Nicoli, che già conduce il punto vendita Spesa Facile in viale della Scienza a Rovigo, dove sei anni ha preso il via la sperimentazione dell'insegna Spesa facile.

“Il punto vendita di Lendinara sarà gemello di quello di Rovigo, che per il secondo anno consecutivo è stato riconosciuto come negozio più conveniente d'Italia nella classifica stilata da Altroconsumo, con l’idea che la spesa torni a essere una cosa semplice e, possibilmente, veloce” ha dichiarato l'amministratore delegato.

“Il cliente, sostiene Panzavolta , troverà una convenienza, confrontabile su ogni pezzo con prezzi scritti in grande per essere ben visibili, con la garanzia delle grandi marche ma anche la qualità e la genuinità dei prodotti a marchio Conad”.

Nel punto vendita di Lendinara (aperto tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8 alle 20) troveranno spazio le eccellenze delle produzioni locali per valorizzare i prodotti a chilometro zero e saranno presenti la gastronomia da banco caldo e la pescheria da banco servito.

Il settimo punto vendita della grande distribuzione organizzata presenti in città, nato da una parziale riqualificazione del vecchio consorzio agrario, sarà il primo collocato nella zona sud di Lendinara, mentre tutti gli altri supermercati e discount già attivi si snodano lungo la strada regionale 88. Fra le particolarità, il punto vendita Conad ospiterà alcuni negozi di vicinato, per i quali l'apertura è prospettata tra qualche settimana, e un locale dedicato a bar-ristorazione.

Solo il prossimo futuro chiarirà se e quanto il nuovo ingresso impatterà sulle attività già esistenti.

Ugo Mariano Brasioli