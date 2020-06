Parte simbolicamente da Vo’ Euganeo il riconoscimento al merito degli studenti 

VO’ EUGANEO (Padova) - Parte simbolicamente da Vo’ Euganeo, il Comune padovano epicentro del primo focolaio di coronavirus in Veneto e il primo a sperimentare la chiusura totale e un rigidissimo lockdown, il riconoscimento al merito degli studenti più bravi, che hanno conseguito valutazioni scolastiche di eccellenza.

Banca Adria Colli Euganei premia i giovani del territorio di competenza (province di Rovigo, Padova, Venezia, Ferrara) che si sono distinti per meriti scolastici nell’anno 2018-2019 e pubblica le foto delle premiazioni, la prima proprio nella filiale della Banca a Vo’ Euganeo.

“Quest’anno infatti – spiega il presidente Giovanni Vianello- a causa dell’emergenza sanitaria in corso non è stato possibile riunire la platea dei premiati in un unico contesto e nella tradizionale cerimonia di consegna che era anche l’occasione per ritrovarci e per ricevere stimoli dalla base sociale più giovane. I ragazzi sono stati invitati a recarsi nelle filiali della Banca vicine ai loro luoghi di residenza, e lì è stato loro consegnato l’attestato e il premio in denaro. Un viatico ed un incentivo- ha precisato il Presidente- per iniziare un percorso di crescita lavorativa, professionale e umana”.

Sono 45 i premiati della sesta edizione delle borse di studio di Banca Adria Colli Euganei: quattordici studenti delle Scuole Medie inferiori, cinque delle Superiori e ventisei universitari.

I vincitori premiati per i risultati conseguiti nel diploma di Terza media sono: Francesco Ferrari, Nicolò Martini Amidei, Stefano Cantelli, Alessia Mancin, Matilde Mancin, Lorenzo Dal Santo, Gregory Bernardinello, Nicolò Bompan, Pietro Giovanni Guerra, Chiara Baccini, Mattia Gaban, Maria Vittoria Rigon, Camilla Cattozzo, Alice Capato; per le Superiori premiati Maria Zecchin, Giulio Mancin, Alessandro Cavaliere, Emma Destefani, Allegra Polato.

I laureati premiati sono Laura Bergantin, Mido Piazzo, Giulia Soldà, Leonardo Conti, Chiara Pellegrini, Ilaria Cannatà, Giovanni Manzetto, Giulia Rinaldi, mentre i laureati con lode sono Martina Rovigatti, Elisa Baroni, Enrico Ferro, Matteo Botti, Giada Nali, Elena Crepaldi, Erika Pelachin, Giulia Tessarin, Erica Rossin, Ilaria Magosso, Vanessa Cavaliere, Carlo Mortandello, Riccardo Calaon, Irene Polato, Antonio Mattia Diaferio, Silvia Fiorasi, Alessandro Tosatto e Marta Pacchin.